В Улан-Удэ осуждённым вручили значки ГТО

В мероприятии участвовали представители минспорта
Осуждённым, отбывающим наказание в улан-удэнской колонии №8, вручили значки о сдаче нормативов ГТО.
Вручение проходило в торжественной обстановке, в церемонии награждения приняли сотрудники исправительного учреждения совместно с представителями министерства спорта Бурятии. Они поздравили осуждённых с хорошими результатами и пожелали дальнейших успехов в спорте.
Всего золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверений удостоились восемь осуждённых. Все они прошли испытания комплекса осенью прошлого года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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