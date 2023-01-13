В Улан-Удэ осуждённым вручили значки ГТО





Осуждённым, отбывающим наказание в улан-удэнской колонии №8, вручили значки о сдаче нормативов ГТО.Вручение проходило в торжественной обстановке, в церемонии награждения приняли сотрудники исправительного учреждения совместно с представителями министерства спорта Бурятии. Они поздравили осуждённых с хорошими результатами и пожелали дальнейших успехов в спорте.Всего золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверений удостоились восемь осуждённых. Все они прошли испытания комплекса осенью прошлого года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.