В республику пришли крещенские морозы
Температура воздуха в селе Жилинда в Якутии во вторник опустилась до минус 61 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии.
По данным метеорологов, на территорию республики пришли крещенские морозы. В девяти районах установилась температура атмосферного воздуха минус 45 и ниже. На северо-западе, северо-востоке Якутии ночная температура достигает минус 50 градусов.
- В селе Жилинда Оленекского района Якутии днем минус 61 градус, давление 757 мм ртутного столба, без ветра, - следует из карты погоды.
В столице республики, в Якутске, - минус 42 градуса. По информации городской администрации, для обучающихся с 1-8 классы занятия проводятся в дистанционном формате.
Днём ранее сообщалось о том, что в Оймяконе (село в Якутии) зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45.
В одном из сёл Якутии температура воздуха опустилась до -61
Общество, Фото:
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