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В Бурятии выберут «Баатара» и «Дангину»

В Бурятии выберут «Баатара» и «Дангину»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Гала-концерт и церемония награждения пройдут 6 февраля

Межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина – 2023» состоится в Бурятии в рамках празднования народного праздника «Сагаалган» и столетия республики. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком и знающие бурятскую культуру.

Конкурс состоит из двух туров. Первый – отборочный, он проводится заочно по видеозаписям. Приём заявок – до 29 января. Номинации конкурса:
- «Хүүгэн Баатар» (6–10 лет);
- «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет);
- «Эдир Баатар» (11–15 лет);
- «Эдир Дангина»(11–15 лет);
- «Баатар» (16–25 лет);
- «Дангина» (16–20 лет).

1 февраля будет опубликован протокол отборочного тура на сайте республиканского центра народного творчества и официальное приглашение на второй тур конкурса. Решением жюри в финал конкурса будут отобраны до четырёх участников в каждой номинации.

Второй тур – финал конкурса состоится 5 февраля в Улан-Удэ. Гала-концерт и церемония награждения пройдут 6 февраля в Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева.

Решением жюри финального тура во всех номинациях конкурса будут определены обладатели гран-при и лауреаты, которым вручат ценные призы и подарки. Победители конкурса будут награждены короной и поясным (мужским) украшением соответственно своим номинациям, сообщается в положении конкурса.

Возрастное ограничение 6+

Бурятия конкурс конкурс красоты бурятский язык Дангина Улан-Удэ

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