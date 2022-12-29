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Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет

Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения

Накануне в Бичурском районе Бурятии утвердили новую дату образования районного центра – села Бичура. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-ому.

Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии 28 декабря депутаты райсовета проголосовали за то, что днём рождения Бичуры будет 20 июля 1723 года. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года.

В следующем году село отметит свой 300-ый день рождения. 20 июля тоже выбрали не случайно. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе  называлась Прокопьевской, сообщает «Бичура-инфо.24/7»

Глава муниципального образования Василий Смолин заявил, что это была историческая сессия. В конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.

- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул тогда руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.

Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается самым крупным семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина –17 километров.


Бичура сельские поселения

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