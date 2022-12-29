Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет

Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения





Накануне в Бичурском районе Бурятии утвердили новую дату образования районного центра – села Бичура. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-ому.Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии 28 декабря депутаты райсовета проголосовали за то, что днём рождения Бичуры будет 20 июля 1723 года. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года.В следующем году село отметит свой 300-ый день рождения. 20 июля тоже выбрали не случайно. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась Прокопьевской, сообщает «Бичура-инфо.24/7»Глава муниципального образования Василий Смолин заявил, что это была историческая сессия. В конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул тогда руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается самым крупным семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина –17 километров.