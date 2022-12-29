Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет

Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения
Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии 28 декабря депутаты райсовета проголосовали за то, что днём рождения Бичуры будет 20 июля 1723 года. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года.
В следующем году село отметит свой 300-ый день рождения. 20 июля тоже выбрали не случайно. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась Прокопьевской, сообщает «Бичура-инфо.24/7»
Глава муниципального образования Василий Смолин заявил, что это была историческая сессия. В конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.
- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул тогда руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.
Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается самым крупным семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина –17 километров.