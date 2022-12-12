В Улан-Удэ откроется выставка «…И я, Гэсэр Зодбоев»

В столице Бурятии покажут работы потомственного скульптора



16 декабря в Улан-Удэ начнёт работу выставка самобытного мастера Гэсэра Зодбоева «…И я, Гэсэр Зодбоев». На выставке в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будут представлены 40 работ из галереи «Ле Арт» (г. Иркутск): всё, что успел сделать Гэсэр за очень короткое время, а также работы его отца Батора Зодбоева и дяди Булата Энкеева из фондов национального музея РБ.



Гэсэр Зодбоев родился в 1963 году в Улан-Удэ в семье скульптора. В 1995 году окончил Красноярский государственный художественный институт (отделение керамики) и с 1996 года работал в Улан-Удэ в одной мастерской с Дмитрием Будажабэ. Вместе они возрождали почти утраченную древнюю бурятскую технику литья бронзы.



- Обращение мастера к бронзовой скульптуре, «пластике малых форм» связано с культурными традициями региона, в котором бронзовое литье занимало и занимает видное место, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии. - Потомственный скульптор Гэсэр Зодбоев продолжил традиции не только семьи, но и своего народа. Получив общественное призвание, он покинул Бурятию, но вот мотив бурятского фольклора остался в его работах навсегда. В своём творчестве он отображал культурно-историческое наследие бурят-монголов, повседневные наблюдения за пластикой движения, стилизуя анатомические особенности, тем самым подчёркивая центральноазиатский типаж.



Скульптор трагически ушёл из жизни в 2008 году, оставив наследие в виде работ, составляющих основу бурятской скульптурной школы.



Возрастное ограничение 0+

