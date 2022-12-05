Бурятия вновь угодила в число самых нездоровых регионов

Республика устремилась на дно рейтинга ЗОЖ
Эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг представили всероссийский рейтинг по числу сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ) в 2021 году. Возглавила его Чечня. На втором месте – Дагестан, на третьем – Ингушетия. Также в десятку лидеров попали Ульяновская, Рязанская и Волгоградская области, Кабардино-Балкария, Брянская область, республика Марий-Эл и Саратовская область
Бурятия же оказалась в этом списке на 75 месте из 85-ти, набрав 36,8 балла. Годом ранее, в 2020-м, было 32,8. В сентябре республика была 64-ой
. Хуже ситуация сегодня только на Чукотке, в Магаданской и Мурманской областях, Забайкалье, Амурской области, Еврейской АО, Удмуртии, на Сахалине, Камчатке и в Хакасии. Жители этих регионов не спешат отказываться от вредных привычек. Соседняя Иркутская область значится на 67 строчке.
Само исследование основано на данных Росстата и Генпрокуратуры. Автор рейтинга взяли несколько показателей, характеризующих ЗОЖ. Это потребление табака и горячительных напитков, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и смертность от причин, вызванных спиртным.
В рейтинге использовались критерии за последние три года – с 2019-го по 2021-ый, которые «усреднялись» со взвешиванием по годам. По каждому из них рассчитали частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый определяли уже на основе частных. Чем он выше, тем меньше распространены в регионе вредные привычки.
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