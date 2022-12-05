Бурятия вновь угодила в число самых нездоровых регионов

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Старейшинам Бурятии рассказали о проблемах БСМП Общество, 29 ноября в Бурятии прошла важная встреча с Советом старейшин при главе РБ на базе Республиканской больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова