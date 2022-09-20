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Бурятия плетётся в конце рейтинга ЗОЖ

Бурятия плетётся в конце рейтинга ЗОЖ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидерство у регионов юга России

Бурятии поднялась во всероссийском рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, но всё равно остаётся в аутсайдерах. По итогам 2021 года республика заняла 64 место в рейтинге, тогда годом ранее находилась на 76-й позиции. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.

Уже не первый год подряд самыми здоровыми и спортивными регионами становятся регионы юга России. По итогам 2021-го три первых строчки занимают Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкарская Республика. Худшие результаты — у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Соседние Иркутская область и Забайкальский край расположились на 75 и 82 местах соответственно. В 2020 году эти регионы занимали 60 и 79 места.

Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчётах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Использованы показатели за последние три года, усреднённые со взвешиванием.

рейтинг Здоровый образ жизни

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