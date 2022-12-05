Победителем стал уроженец Бурятии
В Москве прошёл шахматный турнир памяти Героя России Алдара Цыденжапова среди национально-культурных объединений и землячеств столицы России Мероприятие провели в Московском доме национальностей. Соревнования были приурочены ко Дню Героев Отечества.
Ежегодный турнир по быстрым шахматам, уже ставший традиционным, проводится обществом бурятской культуры «Уряал». В состязаниях приняли участие более сорока шахматистов разных возрастов, представляющих московские национально-культурные объединения и землячества. Главным судьёй соревнований выступил судья национальной категории Ильдар Янбухтин.
Были учреждены специальные призы для спортсменов, занявших первые места в мужском и женском зачёте турнира. Ими стали мастер ФИДЕ, уроженец Бурятии Дандар Шобоев и москвичка Римма Максименко.
Среди детей в младшей и старшей группе отличились Александр Ш. и Евгений П. Призёров турнира наградили кубками, медалями и дипломами.
По итогам соревнований самым опытным шахматистом признан Саулет Ержанов из казахской диаспоры, самым юным – Александр Ш. из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Москве состоялся турнир по шахматам памяти Алдара Цыденжапова
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