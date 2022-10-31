Тайбоксёр из Бурятии стал призёром кубка России

Общество, Фото: паблик «Кубок России 2022»

Бато Бадархаев выиграл «серебро» соревнований



В Чите 30 октября завершился кубок России по тайскому боксу. Спортсмен из Бурятии Бато Бадархаев стал серебряным призёром соревнований. Тайбоксёр уступил в финале весовой категории до 60 кг Владимиру Шильнову из Кузбасса.



Напомним, в общекомандном зачёте кубка России победила команда из Кемеровской области. Второе место заняли спортсмены из Нижегородской области. Третьими стали тайбоксёры Краснодарского края.

