В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России лейтенанту Росгвардии из Бурятии Максиму Концову. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.
В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что Максим Концов родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ. В 2005 году окончил среднюю школу № 47. Учился в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете, где взял академический отпуск, после чего был призван на военную службу.
В 2010 году срочную службу проходил в отдельном специальном моторизованном батальоне Восточного регионального командования внутренних войск МВД России в Уссурийске.
Продолжил службу на контрактной основе в подразделении специального назначения Восточного регионального командования внутренних войск МВД в Хабаровском крае.
В 2020 году получил офицерское звание. Был назначен начальником разведки подразделения оперативного назначения Восточного округа войск национальной гвардии РФ.
За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на северном Кавказе.
Погиб 24 марта во время спецоперации на Украине.
- Лейтенант Максим Концов, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно - разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными, - сообщает Росгвардия.
Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей.
В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Максим Концов удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.
У Максима Концова остались жена и двое дочерей.
Прощание состоится 15 aпpeля в 10:30 нa лyкoдpoмe в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее звание Героя России присвоили командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковнику Денису Шишову.