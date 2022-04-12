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В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России

В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России
Общество,  Фото:Росгвардия
Пожертвовав собой, офицер Максим Концов спас боевых товарищей

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России лейтенанту Росгвардии из Бурятии Максиму Концову. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

 

В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что Максим Концов родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ. В 2005 году окончил среднюю школу № 47. Учился в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете, где взял академический отпуск, после чего был призван на военную службу.

В 2010 году срочную службу проходил в отдельном специальном моторизованном батальоне Восточного регионального командования внутренних войск МВД России в Уссурийске.

Продолжил службу на контрактной основе в подразделении специального назначения Восточного регионального командования внутренних войск МВД в Хабаровском крае.

В 2020 году получил офицерское звание. Был назначен начальником разведки подразделения оперативного назначения Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на северном Кавказе.

Погиб 24 марта во время спецоперации на Украине.

- Лейтенант Максим Концов, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно - разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными, - сообщает Росгвардия.

Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей.

В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Максим Концов удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

У Максима Концова остались жена и двое дочерей.

Прощание состоится 15 aпpeля в 10:30 нa лyкoдpoмe в Улан-Удэ. 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее звание Героя России присвоили командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковнику Денису Шишову.

смерть Украина Росгвардия Герой России

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