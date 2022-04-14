Звезду Героя России вручили семье погибшего улан-удэнца Максима Концова

У Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации, остались жена и дочери
14 апреля в правительстве Бурятии родным погибшего на Украине лейтенанта Росгвардии Максима Концова вручили звезду Героя России.
Государственную награду родителям и жене погибшего вручил командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.
- Я хотел высказать слова искренней признательности супруге Максима Андреевича за то, что она всегда его поддерживала в трудную минуту. Без поддержки наших родных и близких, нам, военным людям, будет тяжело выполнять задачи, а когда приходишь домой, там тебя ждёт тепло и уют, всегда хочется выполнять задачи дальше. Дочерям Максима хочется сказать, что ваш отец – Герой. Выражаю искренние соболезнования не только от имени главнокомандующего войсками Росгвардии, а от имени всего личного состава, - обратился Игорь Голлоев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что правительство республики будет всячески поддерживать семью Максима Концова пожизненно. У погибшего остались жена и двое маленьких дочерей.
Цыденов напомнил, что с начала спецоперации звания Героев России получили двое военнослужащих из Бурятии. Это командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковник Денис Шишов, который жив и находится на лечении, и лейтенант Росгвардии Максим Концов – посмертно.
- Подвиг Максима Концова навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем рядом с детьми и берём на себя их сопровождение. Когда дети пойдут в вузы, и неважно, будь это МГУ или какой-нибудь другой вуз в России, мы полностью возьмём на себя поддержку на весь период их обучения. Безусловно, будем сопровождать их по жизни. Это относится ко всем нашим погибшим товарищам, - отметил Алексей Цыденов.
Также глава республики поблагодарил родителей Максима Концова за воспитание сына. Свою речь он завершил низким поклоном.
Классная руководительница Максима рассказала, что в школьные времена он всегда был справедливым, а друзья называли его своим командиром.
- Максим всегда был отличником в спорте, ни одно мероприятие не проходило без него. Я, когда узнала о спецоперации, в первую очередь подумала о Максиме. Ну не мог он оставаться в стороне, он гордость нашей школы, а теперь гордость всей страны, - поделилась классный руководитель.
Максим Концов героически погиб 24 марта. С начала спецоперации он защищал мирных жителей и не раз прикрывал боевых товарищей. А в день гибели, несмотря на ранение, не уходил с линии огня, продолжал руководить группой и спас сослуживцев… В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова военные захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
- Получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей, - сообщали ранее в Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», именем Героя России Максима Концова назовут улицу в Улан-Удэ.
Звезду Героя России вручили семье погибшего улан-удэнца Максима Концова
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