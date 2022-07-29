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Даши Намдакову вручили награду «Green Mobility Award»

Даши Намдакову вручили награду «Green Mobility Award»
Общество,  Фото:скриншот
Скульптор стал обладателем номинации «Инвестиции в будущее»

29 июля скульптору, заслуженному художнику России Даши Намдакову вручили награду «Green Mobility Award-2022» в номинации «Инвестиции в будущее» за проект ленд-арт парка «Тужи». Награждение прошло на Дальневосточном творческом форуме «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог» в Чите.

Международная награда «Green Mobility Award» учреждена в 2017 году в рамках реализации проекта Совета министров Северных стран «Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду» («Green Mobility») и ежегодно присуждается городам, государственным деятелям и экспертам, которые внедряют инновационные проекты и стратегии устойчивого развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей; уменьшение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу; создание удобных, доступных, привлекательных и зелёных общественных пространств; укрепление международного сотрудничества.

Напомним, первый в Забайкалье ленд-арт парк «Тужи» торжественно открыли 7 августа прошлого года. Парк создан в нескольких километрах от села Укурик Хилокского района по проекту Даши Намдакова. В этом году началась вторая очередь строительства ленд-арт-парка. Строятся гостевые корпуса, спортивные сооружения, дом традиционной восточной медицины, возводятся новые арт-объекты в парке активностей «Луу» (дракон), создаётся центр креативных индустрий.

- Создание парка направлено на сохранение уникального с точки зрения эстетики места, формирование культурной площадки для обмена опытом культурных инициатив, строительства спортивных объектов для развития национальных видов спорта, организации рекреационного отдыха, в том числе для профессиональных спортсменов, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

В эти дни в Забайкалье проходит Дальневосточный творческий форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». В программе мероприятия: обсуждение наиболее актуальных вопросов региональной и федеральной повестки в реализации новых проектов и инициатив для повышения качества жизни на Дальнем Востоке. 
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