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В улан-удэнской колонии осуждённые покаялись и покрестились

В улан-удэнской колонии осуждённые покаялись и покрестились
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Крещение прошло в колонии строгого режима

В дни Петрова поста исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма иконы Божией матери Владимирская села Сотниково иерей Владимир Чащин.

В церкви Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенной на территории колонии, отец Владимир провел богослужение и молебен. После состоялось таинство крещения, в котором приняли участие пять осуждённых, изъявивших желание принять христианство. После крещения все желающие осуждённые смогли исповедаться.


- Кроме того, священнослужитель побеседовал с каждым членом православной общины, у кого были вопросы по проведению церковных обрядов, по укрощению страстей и примирению с собой и с близкими, - сообщили в УФСИН по Бурятии. 


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