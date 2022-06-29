В улан-удэнской колонии осуждённые покаялись и покрестились

Крещение прошло в колонии строгого режима
В дни Петрова поста исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма иконы Божией матери Владимирская села Сотниково иерей Владимир Чащин.
В церкви Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенной на территории колонии, отец Владимир провел богослужение и молебен. После состоялось таинство крещения, в котором приняли участие пять осуждённых, изъявивших желание принять христианство. После крещения все желающие осуждённые смогли исповедаться.
- Кроме того, священнослужитель побеседовал с каждым членом православной общины, у кого были вопросы по проведению церковных обрядов, по укрощению страстей и примирению с собой и с близкими, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
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