В Улан-Удэ подняли флаг в честь Дня России

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Подобные церемонии проводятся сегодня и в других регионах. В Москве флаг России поднимут на Поклонной горе под звуки военного оркестра Московского гарнизона. Оркестр исполнит «Славься» Михаила Глинки.



Также сегодня в 16:00 в Русском драматическом театре состоится праздничный концерт (0+) в честь Дня России. Во время концерта пройдёт торжественная акция вручения паспортов «Дети Бурятии – граждане России!»



Справка:



День России ежегодно отмечается в 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.



В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.



Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.



12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.



В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.



Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.



Официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.



День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.





12 июня на Центральном стадионе Бурятии в честь празднования Дня России состоялась церемония поднятия государственного флага.