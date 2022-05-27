Карнавальное шествие пройдёт по центру города
1 июня, в Международный день защиты детей, в Улан-Удэ пройдёт карнавальное шествие.
Карнавальное шествие «Парад детства» будет идти от ТЦ «Большой» до площади Революции. В нём примут участие учреждения допобразования и близлежащие школы. Каждое учреждение представит небольшое театральное действие в карнавальных костюмах.
Также на площади Революции состоится городской детский праздник-фестиваль «Радуга детства». Для маленьких горожан на разных площадках проведут мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции. Также на площадках будут проходить игровые программы с призами и весёлыми конкурсами.
На главной сцене состоится праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца (детского) юношеского творчества. На малой сцене с концертной программой выступят дома творчества Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.
Также праздничные мероприятия пройдут в городских парках. День защиты детей отметят в парке им. С.Н. Орешкова в 16:00, в парке «Юбилейный» в 18:00.
Программа мероприятий на площади Революции:
10:30 – Начало шествия «Парад детства»
11:00 – Начало фестиваля «Радуга детства»
11:30 – Праздничный концерт
Отметим, в последний раз карнавальное шествие в центре Улан-Удэ проходило в 2016 году, в дни празднования 350-летия города.
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В Улан-Удэ устроят карнавальное шествие
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