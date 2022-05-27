 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

В Улан-Удэ устроят карнавальное шествие

В Улан-Удэ устроят карнавальное шествие
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Карнавальное шествие пройдёт по центру города

1 июня, в Международный день защиты детей, в Улан-Удэ пройдёт карнавальное шествие.

Карнавальное шествие «Парад детства» будет идти от ТЦ «Большой» до площади Революции. В нём примут участие учреждения допобразования и близлежащие школы. Каждое учреждение представит небольшое театральное действие в карнавальных костюмах.

Также на площади Революции состоится городской детский праздник-фестиваль «Радуга детства». Для маленьких горожан на разных площадках проведут мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции. Также на площадках будут проходить игровые программы с призами и весёлыми конкурсами.

На главной сцене состоится праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца (детского) юношеского творчества. На малой сцене с концертной программой выступят дома творчества Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.

Также праздничные мероприятия пройдут в городских парках. День защиты детей отметят в парке им. С.Н. Орешкова в 16:00, в парке «Юбилейный» в 18:00.

Программа мероприятий на площади Революции:

10:30 – Начало шествия «Парад детства»
11:00 – Начало фестиваля «Радуга детства»
11:30 – Праздничный концерт

Отметим, в последний раз карнавальное шествие в центре Улан-Удэ проходило в 2016 году, в дни празднования 350-летия города.

Возрастное ограничение 0+
карнавал День защиты детей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьники Бурятии сдают ОГЭ
Школьники Бурятии сдают ОГЭ
Общество, 27.05.2022
Сегодня прошёл основной государственный экзамен по обществознанию
В районе Иркутской области с 1 июня отменят режим ЧС
В районе Иркутской области с 1 июня отменят режим ЧС
Общество, 27.05.2022
На промышленной площадке Усолья-Сибирского начнутся работы по рекультивации
В Улан-Удэ устроят карнавальное шествие
В Улан-Удэ устроят карнавальное шествие
Общество, 27.05.2022
Карнавальное шествие пройдёт по центру города
Бурятские борцы завоевали золотые медали на всероссийском турнире в Улан-Удэ
Бурятские борцы завоевали золотые медали на всероссийском турнире в Улан-Удэ
Общество, 27.05.2022
В Улан-Удэ проходит турнир, который является генеральной репетицией перед чемпионатом России. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жителя Магадана осудили на 20 лет за подготовку к теракту
Жителя Магадана осудили на 20 лет за подготовку к теракту
Общество, 27.05.2022
Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме
Улан-удэнец поплатился за плакат на площади Советов
Улан-удэнец поплатился за плакат на площади Советов
Общество, 27.05.2022
Ещё один житель Бурятии оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Улан-удэнцы оценили законопроект о покупке авто на маткапитал
Улан-удэнцы оценили законопроект о покупке авто на маткапитал
Общество, 27.05.2022
Законопроект о возможности траты средств маткапитала на покупку автомобиля внесли в Госдуму  
Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле
Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле
Общество, 27.05.2022
«Творческому человеку должно быть всё интересно», - прокомментировала легендарная певица   
В Джидинском районе Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным
В Джидинском районе Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным
Общество, 27.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Александр Харламов награждён орденом Мужества посмертно
В Бурятии последний звонок прозвенел для осуждённых
В Бурятии последний звонок прозвенел для осуждённых
Общество, 27.05.2022
Осуждённые окончили вечернюю школу при колонии
В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда
В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда
Общество, 27.05.2022
Пострадавшей от нападения собаки возместили моральный вред и материальный ущерб  
В Пушкинский день в Улан-Удэ покажут пьющего и страдающего Онегина
В Пушкинский день в Улан-Удэ покажут пьющего и страдающего Онегина
Общество, 27.05.2022
Улан-удэнцы увидят один из самых неординарных спектаклей Русского драмтеатра
В Бурятии из озера вытащили шины и огнетушители
В Бурятии из озера вытащили шины и огнетушители
Общество, 27.05.2022
Участники акции собрали целую тонну мусора
В Улан-Удэ осуждённые приготовили себе роллы
В Улан-Удэ осуждённые приготовили себе роллы
Общество, 27.05.2022
Мастер-класс провели для осуждённых женской исправительной колонии
Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Бурятии
Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Бурятии
Общество, 27.05.2022
Лишь 5% автомобилистов республики ничего не раздражает за рулём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^