Она была отмечена в номинации «Лучший проект в массовом футболе»
Вчера, 11 мая, Российский футбольный союз подвёл итоги конкурса «Россия – футбольная страна». В номинации «Лучший проект в массовом футболе» проект «Детская футбольная лига» Бурятии занял второе место.
- Только представьте более 800 заявок со всей страны. И в такой конкуренции мы смогли доказать, что наш проект уникален. Спасибо всем, кто помогает делать нашу лигу лучше. Выигранные средства пойдут на реализацию новых проектов и улучшение инфраструктуры, – поделился впечатлениями председатель Детской футбольной лиги Бурятии Иван Сороковиков.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителей наградят на конференции Российского футбольного союза. Она пройдёт 28 мая в Москве.
Лига из Бурятии стала призёром конкурса «Россия – футбольная страна»
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