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Всебурятскую «Алтаргану» проведут в июле

Всебурятскую «Алтаргану» проведут в июле
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фестиваль состоится в Агинском Бурятском округе

Оргкомитет по подготовке ХIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края определил дату проведения праздника – с 22 по 24 июля 2022 года.

Как пояснил руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, в этом году уменьшится количество участников творческих конкурсов – вместо предполагаемых двух тысяч человек на фестиваль приедут 660 человек.

– Число спортсменов-участников сократится до 1032. Они выступят в шести видах спортивных состязаний: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука по бурятским правилам «Һур харбаан», соревнованиях по конному спорту «Мори уридаан», в бурятских шахматах «Шатар», бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалга», – рассказал Буянто Батомункуев.

В делегацию Бурятии войдут творческие коллективы, спортсмены, представители средств массовой информации.

Более подробная информация об условиях проведения фестиваля «Алтаргана», творческих и спортивных конкурсах размещены на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Напомним, что в 2020 и 2021 году фестиваль не был проведен по причине сложной эпидемиологической обстановки и распространения эпидемии коронавируса.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль Агинский Бурятский округ Бурятия спорт национальная культура

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