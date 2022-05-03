Всебурятскую «Алтаргану» проведут в июле

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль состоится в Агинском Бурятском округе



Оргкомитет по подготовке ХIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края определил дату проведения праздника – с 22 по 24 июля 2022 года.



Как пояснил руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, в этом году уменьшится количество участников творческих конкурсов – вместо предполагаемых двух тысяч человек на фестиваль приедут 660 человек.



– Число спортсменов-участников сократится до 1032. Они выступят в шести видах спортивных состязаний: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука по бурятским правилам «Һур харбаан», соревнованиях по конному спорту «Мори уридаан», в бурятских шахматах «Шатар», бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалга», – рассказал Буянто Батомункуев.



В делегацию Бурятии войдут творческие коллективы, спортсмены, представители средств массовой информации.



Более подробная информация об условиях проведения фестиваля «Алтаргана», творческих и спортивных конкурсах размещены на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Напомним, что в 2020 и 2021 году фестиваль не был проведен по причине сложной эпидемиологической обстановки и распространения эпидемии коронавируса.



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