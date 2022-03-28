Григорий Галазий посвятил защите и изучению озера Байкал всю свою жизнь
В Улан-Удэ начала работу выставка «Рыцарь Байкала», посвящённая столетию со дня рождения академика, исследователя озера Байкал Григория Галазия. На выставке в музее природы Бурятии также представлены некоторые виды растений, произрастающие на берегах озера Байкал, и книги Г.И. Галазия «Байкал в вопросах и ответах», в которой приведены основные сведения о Байкале и его обитателях.
- Григорий Галазий посвятил изучению озера Байкал всю свою жизнь. На протяжении многих лет он возглавлял лимнологический институт, участвовал в разработке основных положений генеральной схемы комплексного использования природных ресурсов оз. Байкал и его бассейна. Будучи депутатом государственной Думы II созыва являлся одним из инициаторов и разработчиков закона «Об охране озера Байкал». Книга «Байкал в вопросах и ответах», написанная Галазием, является одним из самых популярных пособий по изучению Байкала. За свою активную жизненную позицию и деятельность по изучению и сохранению чистоты озера учёный получил в научных и общественных кругах прозвище «Рыцарь Байкала», - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
24 марта выставку «Рыцарь Байкала» посетили студенты Улан-Удэнского авиационного техникума. На ней студенты узнали о выдающемся учёном, посвятившем всю свою жизнь исследованию Байкала и его защите.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ открылась выставка «Рыцарь Байкала»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В кадровом центре планируется принимать до 12 тысяч посетителей в год
Участие в играх приняли учебные заведения Бурятии и Тувы
Новая школа на Автотранспортной стала самой большой не только в Бурятии, но и на Дальнем Востоке
На эти цели направят 7,7 млрд рублей
Лента приурочена к юбилею УОБО
В Мухоршибирском районе завершилась очередная спартакиада пенсионеров
Их обучат основам выживания в условиях отсутствия воды и пищи
В Чите разыграли кубок ректора ЗабГУ по автокроссу
Каждые четыре часа яйцо приходилось переворачивать вручную
Также они стали призёрами чемпионата ВВО по самбо
Нельзя жечь траву, выбрасывать золу и разводить костры
За главные призы соревнуются более 300 лучников
Абсолютным победителем у мужчин стал Андрей Рассадин
Также были вручены региональные награды и почётные звания
Спортсмены завоевали две бронзовые медали