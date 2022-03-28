В Улан-Удэ открылась выставка «Рыцарь Байкала»

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Григорий Галазий посвятил защите и изучению озера Байкал всю свою жизнь



В Улан-Удэ начала работу выставка «Рыцарь Байкала», посвящённая столетию со дня рождения академика, исследователя озера Байкал Григория Галазия. На выставке в музее природы Бурятии также представлены некоторые виды растений, произрастающие на берегах озера Байкал, и книги Г.И. Галазия «Байкал в вопросах и ответах», в которой приведены основные сведения о Байкале и его обитателях.



- Григорий Галазий посвятил изучению озера Байкал всю свою жизнь. На протяжении многих лет он возглавлял лимнологический институт, участвовал в разработке основных положений генеральной схемы комплексного использования природных ресурсов оз. Байкал и его бассейна. Будучи депутатом государственной Думы II созыва являлся одним из инициаторов и разработчиков закона «Об охране озера Байкал». Книга «Байкал в вопросах и ответах», написанная Галазием, является одним из самых популярных пособий по изучению Байкала. За свою активную жизненную позицию и деятельность по изучению и сохранению чистоты озера учёный получил в научных и общественных кругах прозвище «Рыцарь Байкала», - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



24 марта выставку «Рыцарь Байкала» посетили студенты Улан-Удэнского авиационного техникума. На ней студенты узнали о выдающемся учёном, посвятившем всю свою жизнь исследованию Байкала и его защите.



Возрастное ограничение 6+

