Тренировку провели с дивизионами зенитных ракетных систем и расчётами ракетно-пушечных комплексов
В целях проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», расчётами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на Дальнем Востоке проведена тренировка по зонам ответственности.
- В ходе мероприятия были отработаны практические вопросы поиска, обнаружения и сопровождения воздушных летательных аппаратов, в том числе с баллистическими траекториями полёта, сверхскоростных и на предельно малых высотах, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Также в тренировке были задействованы дежурные расчёты радиотехнических подразделений ВВО.
На Дальнем Востоке проверили дежурные силы противовоздушной обороны
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