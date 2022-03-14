На Дальнем Востоке проверили дежурные силы противовоздушной обороны

Тренировку провели с дивизионами зенитных ракетных систем и расчётами ракетно-пушечных комплексов



В целях проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», расчётами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на Дальнем Востоке проведена тренировка по зонам ответственности.



- В ходе мероприятия были отработаны практические вопросы поиска, обнаружения и сопровождения воздушных летательных аппаратов, в том числе с баллистическими траекториями полёта, сверхскоростных и на предельно малых высотах, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Также в тренировке были задействованы дежурные расчёты радиотехнических подразделений ВВО.

