Читинский дацан проведёт турнир по игре Mobile Legends в честь Сагаалгана

«Наш городской дацан является современной, технологичной и прогрессивной организацией», - отмечают ламы



В честь празднования Белого Месяца - Сагалгаана Читинский дацан «Дамба Брайбунлинг» объявил о проведении с 14 по 20 февраля новогоднего киберспортивного турнира по мобильной игре Mobile Legends (16+). Об этом сообщается в Instagram-аккаунте дацана.



- Наш городской дацан является современной, технологичной и прогрессивной организацией, идущей в ногу со временем, которая поддерживает молодёжь нашего города, во время коронавирусных ограничений и невозможности проведения культурно-массовых мероприятий в очном формате, - говорится в сообщении.



К участию в турнире приглашаются команды Читы: школьники, студенты, молодежь. Победителям турнира и команде, занявшей второе место вручат Кубок Читинского дацана и денежные призы.



Во время трансляций игр турнира, в перерывах между играми, участники кибертурнира смогут ознакомиться с информацией о правилах поведения на территории дацана, назначении основных буддийских хуралов и обрядов, проводимых в дацане и получить советы от ламы-астролога на предстоящий год.



