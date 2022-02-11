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Читинский дацан проведёт турнир по игре Mobile Legends в честь Сагаалгана

Читинский дацан проведёт турнир по игре Mobile Legends в честь Сагаалгана
Общество, 
«Наш городской дацан является современной, технологичной и прогрессивной организацией», - отмечают ламы

В честь празднования Белого Месяца - Сагалгаана Читинский дацан «Дамба Брайбунлинг» объявил о проведении с 14 по 20 февраля новогоднего киберспортивного турнира по мобильной игре Mobile Legends (16+). Об этом сообщается в Instagram-аккаунте дацана.

- Наш городской дацан является современной, технологичной и прогрессивной организацией, идущей в ногу со временем, которая поддерживает молодёжь нашего города, во время коронавирусных ограничений и невозможности проведения культурно-массовых мероприятий в очном формате, - говорится в сообщении.

К участию в турнире приглашаются команды Читы: школьники, студенты, молодежь. Победителям турнира и команде, занявшей второе место вручат Кубок Читинского дацана и денежные призы.

Во время трансляций игр турнира, в перерывах между играми, участники кибертурнира смогут ознакомиться с информацией о правилах поведения на территории дацана, назначении основных буддийских хуралов и обрядов, проводимых в дацане и получить советы от ламы-астролога на предстоящий год.

дацан мобильные телефоны киберспорт буддизм

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