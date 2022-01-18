В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики



17 января в Мухоршибирском районе Бурятии была зарегистрирована «королевская» двойня. В семье Евгения Васильевича и Олеси Геннадьевны родились дочь и сын.



Сестра родилась на несколько минут раньше своего брата. Малышей назвали Арина и Максим.



Специалисты районного отдела поздравили счастливую маму с радостным событием и вручили документы о рождении, сообщает пресс-служба управления ЗАГС по РБ.

