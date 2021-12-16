В Бурятии наградили лучших волонтёров

Подведены итоги республиканского конкурса «Республика Добрых Дел»
14 декабря в Улан-Удэ прошло награждение по итогам работы в сфере добровольчества и молодёжной политики в 2021 году. На церемонии свои награды получили победители республиканского конкурса в сфере добровольчества (волонтёрства) «Республика добрых дел».
Как сообщает молодёжный центр РБ, призовые места по номинациям распределились следующим образом.
Номинация «Лучший волонтёр года»
Третье место - Жалсараева Анна Пурбуевна, директор МБУ «Культура и туризм» АМО СП «Иволгинское»;
Второе место - Морозова Елена Кимовна, серебрянный волонтёр Хоринского района;
Второе место - Дымбрылов Валерий Владимирович, ветеринарный врач с. Цакир Закаменского района;
Первое место - Пермякова Юлия Николаевна, волонтёр группы «Рождённые помогать».
Номинация «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»
Второе место - «Молодёжный актив» АО «Интер РАО – Электрогенерация» «Филиал Гусиноозерская ГРЭС»;
Первое место – УФСИН России по Республике Бурятия.
Номинация «Лучший добровольческий поисково-спасательный отряд»
Специальный приз – Ресурсный центр добровольчества «В ритме жизни».
Номинация «Лучшее общественное экологическое объединение»
Третье место - Экологическое волонтёрское движение «Чистый ХОРИНСК»;
Второе место - Волонтёрский отряд «Зелёная планета 25», МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ;
Первое место – Автономная некоммерческая организация социального, экологического и культурного развития региона «СОБЫТИЕ».
Номинация «Лучшая волонтёрская студенческая организация года»
Третье место - Отряд волонтёров «Импульс», ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» Заиграевского района;
Второе место - ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»;
Второе место - «Корпус доброй воли», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»;
Первое место - Волонтёрский отряд «Тимуровец», ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум».
Номинация «Социальный проект года»
Третье место - проект «Волонтёрское движение «Ростки добра» Курумканского района;
Второе место - проект «Герой-земляк, твоё имя в веках» местной общественной волонтёрской группы «Эрхим»;
Первое место - проект «Серпантин-56. Тропы России» МАОУ «Физико-математическая школа №56 г. Улан-Удэ».
Номинация «Открытие года»
Третье место - Балдакова Анастасия Геннадьевна, студентка ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»;
Второе место - Курдюкова Александра Юрьевна, серебряный волонтёр волонтёрского отряда «Серебро Витима» села Романовка;
Первое место - Посельский Семён Юрьевич, студент технологического колледжа ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».
Номинация «Профессиональное волонтёрство»
Третье место - Дашиев Дамир Эрдэмович, системный администратор ГБУЗ «Хоринская ЦРБ»;
Второе место - Солдатова Надежда Георгиевна, пенсионер, заведующая аптечным пунктом с. Хуртей Кижингинского района;
Первое место - Краснопеева Людмила Константиновна, куратор группы серебряных блогеров общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии».
Номинация «Социальный волонтёр года»
Третье место – Ж. Юлия Андреевна, ученица МАОУ «Саган-Нурская СОШ», Мухоршибирского района;
Второе место - Машанов Николай Владимирович, методист районного методического культурно-досугового центра «Мир» Иволгинского района;
Первое место - Сапожникова Олеся Аскатовна, председатель ТОСа «Радуга» Заиграевского района.
Номинация «Серебряный волонтёр года»
Третье место - Бадмаева Токтохо Прокопьевна, волонтёр ДоброДома Закаменского района, руководитель ТОС «Харгана»;
Второе место - Петонова Ютта Александровна, пенсионер МВД РБ руководитель международной подиумной группы «Гоемсуу»;
Второе место - Латышева Ольга Владимировна, председатель ТОС «Космос» п.Онохой;
Первое место - Кустова Тамара Ивановна, председатель Совета ветеранов сельского поселения, руководитель волонтёров Прибайкальского района.
Номинация «Районный ресурсный центр добровольчества года»
Третье место - Муниципальное образование «Селенгинский район»;
Второе место - Муниципальное образование «Хоринский район»;
Первое место - Муниципальное образование «Заиграевский район».
Номинация «Волонтёрский школьный отряд года»
Третье место - Волонтёрская группа «Цунами» МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования» МО «Курумканский район»;
Второе место - Волонтёрский отряд «УРАГШАА» МБОУ «Усть-Оротская СОШ» Кижингинского района;
Второе место - Волонтёрский отряд «Волонтеры Победы» МОУ «Турунтаевская районная гимназия» Прибайкальского района;
Первое место - Волонтёрская организация «Вместе делаем добро» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Улан-Удэ.
Номинация «Культурно-просветительское добровольчество»
Третье место - Спиридонова Наталья Николаевна, Председатель ТОС «Родник Истории»;
Второе место - Лукьянова Ольга Валерьевна, педагог-организатор «Саган-Нурская СОШ» Мухоршибирского района;
Второе место - Цыбенов Баир Санжеевич, педагог дополнительного образования в МАОУ «Хуртагинская СОШ», Закаменского района;
Первое место - Пивоварова Аюна Дашинимаевна, генеральный директор ООО «Кадастр Лайн», инициатор реализации проекта «Старый город».
Номинация «Событийный волонтёр года»
Третье место – В. Никита Александрович, ученик в МАОУ «Саган-Нурская СОШ», Мухоршибирского района;
Второе место - Сартаков Андрей Александрович, студент БГУ им. Доржи Банзарова;
Второе место – Б. Дарья Вячеславовна, студентка ГБПОУ «Улан-удэнский авиационный техникум»;
Первое место – Б. Александр Олегович, обучающийся школы «Экос» МАОУ «Городской Дворец детского (юношеского) творчества».
Номинация «Незаменимый лидер»
Третье место - Максимова Юлия Борисовна, педагог МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» МО «Мухоршибирского района»;
Второе место - Малушко Евгений Васильевич, руководитель молодёжной добровольческой организации «Волонтёрская Рота Боевого Братства»;
Первое место - Бадмажапов Бато Солбонович, студент ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова».
Номинация «Волонтёрская организация года»
Третье место - Волонтёрское объединение «Серебро Витима»;
Второе место - ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» Хоринский филиал;
Первое место - Общероссийское общественное движение Народный фронт «За Россию» (Молодёжка ОНФ).
Номинация «Лучший волонтёрский штаб МыВместе»
Третье место - Ресурсный центр добровольчества Еравнинского района «Добродом»;
Второе место - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту управления образования администрации МО «город Северобайкальск»;
Первое место - «Районный методический культурно – досуговый центр «МИР» Иволгинского района.
В Бурятии наградили лучших волонтёров
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