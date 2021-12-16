В Бурятии наградили лучших волонтёров

Общество, Фото: пресс-служба молодёжного центра РБ

Подведены итоги республиканского конкурса «Республика Добрых Дел»



14 декабря в Улан-Удэ прошло награждение по итогам работы в сфере добровольчества и молодёжной политики в 2021 году. На церемонии свои награды получили победители республиканского конкурса в сфере добровольчества (волонтёрства) «Республика добрых дел».



Как сообщает молодёжный центр РБ, призовые места по номинациям распределились следующим образом.



Номинация «Лучший волонтёр года»

Третье место - Жалсараева Анна Пурбуевна, директор МБУ «Культура и туризм» АМО СП «Иволгинское»;

Второе место - Морозова Елена Кимовна, серебрянный волонтёр Хоринского района;

Второе место - Дымбрылов Валерий Владимирович, ветеринарный врач с. Цакир Закаменского района;

Первое место - Пермякова Юлия Николаевна, волонтёр группы «Рождённые помогать».



Номинация «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»

Второе место - «Молодёжный актив» АО «Интер РАО – Электрогенерация» «Филиал Гусиноозерская ГРЭС»;

Первое место – УФСИН России по Республике Бурятия.



Номинация «Лучший добровольческий поисково-спасательный отряд»

Специальный приз – Ресурсный центр добровольчества «В ритме жизни».



Номинация «Лучшее общественное экологическое объединение»

Третье место - Экологическое волонтёрское движение «Чистый ХОРИНСК»;

Второе место - Волонтёрский отряд «Зелёная планета 25», МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ;

Первое место – Автономная некоммерческая организация социального, экологического и культурного развития региона «СОБЫТИЕ».



Номинация «Лучшая волонтёрская студенческая организация года»

Третье место - Отряд волонтёров «Импульс», ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» Заиграевского района;

Второе место - ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова»;

Второе место - «Корпус доброй воли», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»;

Первое место - Волонтёрский отряд «Тимуровец», ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум».



Номинация «Социальный проект года»

Третье место - проект «Волонтёрское движение «Ростки добра» Курумканского района;

Второе место - проект «Герой-земляк, твоё имя в веках» местной общественной волонтёрской группы «Эрхим»;

Первое место - проект «Серпантин-56. Тропы России» МАОУ «Физико-математическая школа №56 г. Улан-Удэ».



Номинация «Открытие года»

Третье место - Балдакова Анастасия Геннадьевна, студентка ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»;

Второе место - Курдюкова Александра Юрьевна, серебряный волонтёр волонтёрского отряда «Серебро Витима» села Романовка;

Первое место - Посельский Семён Юрьевич, студент технологического колледжа ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».



Номинация «Профессиональное волонтёрство»

Третье место - Дашиев Дамир Эрдэмович, системный администратор ГБУЗ «Хоринская ЦРБ»;

Второе место - Солдатова Надежда Георгиевна, пенсионер, заведующая аптечным пунктом с. Хуртей Кижингинского района;

Первое место - Краснопеева Людмила Константиновна, куратор группы серебряных блогеров общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии».



Номинация «Социальный волонтёр года»

Третье место – Ж. Юлия Андреевна, ученица МАОУ «Саган-Нурская СОШ», Мухоршибирского района;

Второе место - Машанов Николай Владимирович, методист районного методического культурно-досугового центра «Мир» Иволгинского района;

Первое место - Сапожникова Олеся Аскатовна, председатель ТОСа «Радуга» Заиграевского района.



Номинация «Серебряный волонтёр года»

Третье место - Бадмаева Токтохо Прокопьевна, волонтёр ДоброДома Закаменского района, руководитель ТОС «Харгана»;

Второе место - Петонова Ютта Александровна, пенсионер МВД РБ руководитель международной подиумной группы «Гоемсуу»;

Второе место - Латышева Ольга Владимировна, председатель ТОС «Космос» п.Онохой;

Первое место - Кустова Тамара Ивановна, председатель Совета ветеранов сельского поселения, руководитель волонтёров Прибайкальского района.



Номинация «Районный ресурсный центр добровольчества года»

Третье место - Муниципальное образование «Селенгинский район»;

Второе место - Муниципальное образование «Хоринский район»;

Первое место - Муниципальное образование «Заиграевский район».



Номинация «Волонтёрский школьный отряд года»

Третье место - Волонтёрская группа «Цунами» МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования» МО «Курумканский район»;

Второе место - Волонтёрский отряд «УРАГШАА» МБОУ «Усть-Оротская СОШ» Кижингинского района;

Второе место - Волонтёрский отряд «Волонтеры Победы» МОУ «Турунтаевская районная гимназия» Прибайкальского района;

Первое место - Волонтёрская организация «Вместе делаем добро» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Улан-Удэ.



Номинация «Культурно-просветительское добровольчество»

Третье место - Спиридонова Наталья Николаевна, Председатель ТОС «Родник Истории»;

Второе место - Лукьянова Ольга Валерьевна, педагог-организатор «Саган-Нурская СОШ» Мухоршибирского района;

Второе место - Цыбенов Баир Санжеевич, педагог дополнительного образования в МАОУ «Хуртагинская СОШ», Закаменского района;

Первое место - Пивоварова Аюна Дашинимаевна, генеральный директор ООО «Кадастр Лайн», инициатор реализации проекта «Старый город».



Номинация «Событийный волонтёр года»

Третье место – В. Никита Александрович, ученик в МАОУ «Саган-Нурская СОШ», Мухоршибирского района;

Второе место - Сартаков Андрей Александрович, студент БГУ им. Доржи Банзарова;

Второе место – Б. Дарья Вячеславовна, студентка ГБПОУ «Улан-удэнский авиационный техникум»;

Первое место – Б. Александр Олегович, обучающийся школы «Экос» МАОУ «Городской Дворец детского (юношеского) творчества».



Номинация «Незаменимый лидер»

Третье место - Максимова Юлия Борисовна, педагог МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» МО «Мухоршибирского района»;

Второе место - Малушко Евгений Васильевич, руководитель молодёжной добровольческой организации «Волонтёрская Рота Боевого Братства»;

Первое место - Бадмажапов Бато Солбонович, студент ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова».



Номинация «Волонтёрская организация года»

Третье место - Волонтёрское объединение «Серебро Витима»;

Второе место - ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» Хоринский филиал;

Первое место - Общероссийское общественное движение Народный фронт «За Россию» (Молодёжка ОНФ).



Номинация «Лучший волонтёрский штаб МыВместе»

Третье место - Ресурсный центр добровольчества Еравнинского района «Добродом»;

Второе место - Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту управления образования администрации МО «город Северобайкальск»;

Первое место - «Районный методический культурно – досуговый центр «МИР» Иволгинского района.

