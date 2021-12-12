За десятилетия творческой деятельности Бато-Мунко Чимитов создал более ста произведений декоративного искусства из разных сортов кости
Бурятский косторез Бато-Мунко Чимитов, победитель международных конкурсов, представит свои работы в Национальном музее Бурятии.
С 16 декабря в Художественном музее имени Сампилова начнёт работать персональная выставка Бато-Мунко Чимитова «Бурятские сказания на бивне мамонта» (0+).
В ноябре 2021 года в Государственном музее Востока (г. Москва) с триумфом состоялась его выставка «Бурятская мелодия. Резчик по кости Бато-Мунко Чимитов». Совместный проект двух музеев (Музея Востока и Национального музея Бурятии) получил высокую оценку у московского зрителя.
Чимитов Бато-Мунко Балтуевич является единственным на сегодняшний день профессиональным мастером по художественной резьбе по кости. Творчество Чимитова – яркая и значительная страница в истории декоративно-прикладного искусства Бурятии. Мастер не раз становился победителем престижных международных и всероссийских конкурсов по резьбе из кости.
- За десятилетия творческой деятельности Бато-Мунко Чимитов создал более ста произведений декоративного искусства из разных сортов кости: бивней мамонтов, моржовой кости и зубов кашалота, а также цевки – трубчатой кости крупного рогатого скота, - отмечают в Национальном музее республики.
На выставке автор представит оригинальные женские украшения, предметы бытового применения (шкатулки, коробочки, карандашницы, стаканчики, табакерки), разнообразные типы ножей, скульптуры малых форм, сюжетные рельефы, традиционные бурятские шахматы и произведения буддийской тематики. Выставка также уникальна тем, что объединяет коллекцию Национального музея Республики Бурятии, частные собрания и работы, находящиеся в коллекции мастера.
Выставка будет работать в Художественном музее имени Сампилова.
В Бурятии пройдёт выставка работ костореза
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