Гончар из Бурятии стала призёром международного конкурса в Англии

Награду завоевала Лариса Мясищева, бывший работник УФСИН
Лариса Мясищева много лет работала в системе УФСИН по Бурятии. Закончив службу, она взялась за любимое хобби, на которое не хватало времени из-за работы. Женщина занимается гончарным делом, из-под её рук рождаются восхитительные изделия, обязательно с приметами и символами Бурятии.
Лариса участвовала многих российских конкурсах мастерства, где жюри высоко оценивало её работы. Её колокольчики из глины, кружки, пиалы приобретают туристы на память о посещении республики, приезжающие в Улан-Удэ со всего мира. Недавно мастер из Бурятии удостоилась сразу второго места на конкурсе в Великобритании.
- Итак, проба пера, можно и так сказать, на международном конкурсе Golden Time Talent, удалась. Номинация Arts and Crafts (искусства и ремёсла) – второе место, - написала в соцсети Лариса Мясищева.
Golden Time Talent – это британская платформа развития талантов, современный лидер в организации конкурсов и фестивалей на международном уровне. В его жюри работают 58 представителей из 18 стран.
Сувениры «Ветер Байкала» мастера из Улан-Удэ перед победой на международном уровне стали финалистом окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир - 2021» Сибири и Дальнего Востока.
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