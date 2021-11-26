В Бурятии открыли мемориальную доску скончавшемуся от коронавируса врачу

Павел Душкин ушёл из жизни в прошлом году
24 ноября 2021 года в Селенгинской больнице, филиале Кабанской центральной районной больницы Бурятии, состоялось открытие мемориальной доски Павлу Душкину, сообщили в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», 54-летний врач-реаниматолог скончался в декабре 2020 года от коронавируса.
Душкин Павел Михайлович окончил Читинский Государственный медицинский институт в 1994 году. Интернатуру прошёл на базе эндокринологического отделения Областной клинической больницы города Читы по специальности «Терапия». После интернатуры был принят на должность врача-терапевта участкового Селенгинской районной больницы. С 2003 года работал врачом-анестезиологом-реаниматологом палаты реанимации и интенсивной терапии Селенгинской районной больницы.
За годы работы совместно с коллегами внедрил методы экстрокарпоральной детоксикации (плазмоферез, УФО-крови, метод НЭХО при помощи аппарата ЭДО-4) при различных тяжелых и критических состояний организма. Освоил при помощи респиратора «Bird» различные методики респираторной поддержки. Владел современными методами анестезии. Внедрил методики спинальной и перидуральной анестезии при проведении плановых и экстренных оперативных вмешательств в хирургии и акушерстве, а также освоил и один из первых в Селенгинской районной больнице применил методику проводниковой анестезии плечевого сплетения по Кулинкампфу при оперативных вмешательствах на верхних конечностях. Имея смежную специальность трансфузиолога, отвечал за службу крови в районе. При его участии успешно развивалось донорское движение.
- Павел Михайлович стоял у истоков открытия в Кабанском районе первого диализного центра «Диа-Лайф». В январе 2018 года оказал всемерную поддержку новой клинике совместно с сотрудниками Республиканской клинической больницы имени Семашко, осуществляя дежурство, спасая больных с хронической почечной недостаточностью, - рассказывают о нём коллеги.
В октябре 2020 года Павел Душкин одним из первых врачей-анестезиологов-реаниматологов предложил свою профессиональную помощь в лечении пациентов с тяжёлой формой течения новой коронавирусной инфекции и был переведён в стационарное отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.
К сожалению, болезнь оказалась сильнее и опытного врача не стало.
В Бурятии открыли мемориальную доску скончавшемуся от коронавируса врачу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новая площадка предназначена для детей и молодёжи с ограниченными возможностям здоровья
Заявки на конкурс принимаются по 12 декабря
Днём возможен снег
Мероприятие пройдёт в рамках XXVI Книжного салона
Также будет организована консультация специалистов
Выплата будет ежемесячной и составит 15 тысяч рублей
Его участниками стали учащиеся спецшкол
В программе визита встречи с руководством монгольских Вооружённых сил
Юбиляра поздравили знакомые, соседи и официальные лица
Семьям предлагается пройти вакцинацию и заявить об этом в соцсетях
В работе конференции приняли участие более 200 представителей России, Китая и Монголии
Они включены в список кандидатов в олимпийскую сборную России
В столице Бурятии прошёл конкурс школьного добровольчества
Первый межрайонный диспетчерский центр свяжет больницы трёх районов края
Им вручили почётные знаки «Материнская слава»