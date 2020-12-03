В Бурятии от коронавируса скончался врач-реаниматолог

Павел Душкин спас много жизней
На 54-м году жизни скоропостижно скончался врач-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Бурятии Павел Душкин, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
- Болезнь унесла жизнь одного из лучших анестезиологов-реаниматологов района. Мы потеряли своего достойного коллегу-настоящего профессионала, - с глубоким прискорбием говорят коллеги.
В октябре Павел Михайлович был переведён в ковидный госпиталь на базе инфекционного отделения Селенгинской больницы на должность врача анестезиолога-реаниматолога. Он спас много жизней. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Душкин Павел Михайлович родился 21 ноября 1967 года. Окончил Читинский государственный медицинский институт в 1994 году. После прошёл интернатуру на базе Селенгинской районной больницы по специальности терапия. После интернатуры был принят на должность врача терапевта. С 2003 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации Селенгинской больницы.
- За годы работы внедрил методы экстрокарпоральной детоксикации при различных тяжёлых и критических состояний организма. Освоил различные методики респираторной поддержки. Владел современными методами анестезии. Внедрил методики спинальной и перидуральной анестезии при проведении плановых и экстренных оперативных вмешательств в хирургии и акушерстве, а также освоил и первый в Селенгинской районной больницы применил методику проводниковой анестезии плечевого сплетения по Кулинкампфу при оперативных вмешательствах на верхних конечностях, - сообщили в минздраве Бурятии.
Павел Михайлович был знающим и высококвалифицированным врачом. В полном объёме владел видами оказания экстренной помощи. Имел широкий диапазон практических и теоретических знаний и навыков по оказанию анестезиологической и реаниматологической помощи как детям, так и взрослым.
Был награждён:
Почётной Грамотой МУУЗ администрации Кабанского района в 2006г.
Почётной Грамотой Селенгинской районной больницы в 2006г.
МУУЗ администрации МО «Кабанский район» в 2008г.
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Бурятия в 2014г.
Почётной Грамотой Министерства Здравоохранения РБ-2016
Почётной Грамотой Народного Хурала Республики Бурятия – в 2017г.
Ранее коронавирус унёс жизнь врача общей практики Кижингинской центральной районной больницы. Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева скончалась 17 ноября на 64-м году жизни.
Накануне ушёл из жизни Владимир Владимирович Тармаев, руководивший министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы. Он также болел коронавирусом.
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