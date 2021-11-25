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В Бурятии поощрили мам-медиков

В Бурятии поощрили мам-медиков
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Мероприятие прошло в преддверии праздника матерей

Дню матери была посвящена встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с матерями-врачами, медицинскими работниками, деятельность которых направлена на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и на спасение жизни людей. Во встрече, которая прошла в онлайн-формате в стенах министерства социальной защиты населения региона, также приняли участие члены президиума регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России».

Также в этот день состоялась церемония награждения. Благодарственными письмами администрации главы и правительства Бурятии были отмечены порядка 35 мам из районов республики и города Улан-Удэ.

Кроме этого, семья Цыдыповых из Хоринского района решением правительственной комиссии удостоены медали «За верность родительскому долгу». Они воспитали 3 родных детей и 6 ребят, которых взяли под опеку, став для них настоящими родителями. Этой же чести удостоена семья Белоусовых из Заиграевского района, воспитавшие 9 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

По информации администрации Советского района, 24 ноября в преддверии Дня матери в районной администрации также поздравили многодетных мам-медиков. В торжественной обстановке благодарственные письма вручены: Лазаревой Надежде, заведующей дошкольного-школьного отделения ГБУЗ «Городская поликлиника №1»; Булгутовой Светлане, акушеру-гинекологу ГБУЗ «Городская поликлиника №1»; Халзановой Антониде, заместителю главного врача по лечебной работе ООО «Диагрупп».
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