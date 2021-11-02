Забайкалец создал музей в собственном гараже

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Житель села Иван-Озеро сохранил свидетельства старины для туристов



Совсем скоро в туристических маршрутах по Забайкалью появится новая точка. Гостям региона предложат увидеть музей села Иван-Озеро, созданный его жителем Михаилом Сапижевым в собственном гараже.



- Я родился в селе Иван-Озеро. Жил в Иркутской области, где более 20 лет преподавал в Шелеховском центре развития творчества детей и юношества. В 1991 году создал там туристско-краеведческий экспедиционный клуб «Наследники». На малую родину, в Забайкалье, пришлось вернуться, когда тяжело заболела мать. Именно она и положила начало поселковому музею. Мама очень бережно относилась к истории, - поделился основатель музея Михаил Сапижев.



Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края, музей стал культурным центром всего посёлка. Среди интересных экспозиций – наконечники стрел, ножи и украшения, найденные в районе села археологом Павлом Кобелевым. Также здесь можно увидеть военную форму времён Великой Отечественной Войны, детские игрушки советского времени и даже сумочки, которые носили жительницы Забайкалья 70 лет назад. К музею вполне можно отнести и ещё одно чудо этого сельского дома - огромную тематическую библиотеку. Библиотекой пользуются жители Иван-Озера, часто приходят за литературой дети.



- Музей Михаила Сапижева в ближайшее время вполне может стать одним из брендов Забайкалья. Отдел туризма министерства экономического развития региона рассматривает идею включения музея в турмаршруты, - заявила начальник отдела туризма Татьяна Воронина.

