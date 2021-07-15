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В Хоринском районе Бурятии построят новый корпус школы

В Хоринском районе Бурятии построят новый корпус школы
Общество,  Фото:pixabay.com
Возведение здания запланировано на 2023 год

В Бурятии в 2023 году собираются построить второй корпус в Хоринской средней общеобразовательной школе №1. Новый корпус будет рассчитан на 176 учащихся.

- Министерством просвещения Российской Федерации одобрена заявка на строительство второго корпуса в школе №1 Хоринского района. Строительство запланировано на 2023 год, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Мероприятия по созданию новых мест проводятся с 2019 года. За этот период в республике уже построено и введено в эксплуатацию три школы на 1294 мест. Это школы в Тарбагатайском, Закаменском районах и городе Улан-Удэ. В этом году в рамках создания новых мест идёт строительство школы в селе Орлик Окинского района. Школа рассчитана на 360 мест. Строительные работы будут завершены к концу 2022 года, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Хоринский район Бурятия школы строительство

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