Автоаварию устроил 17-летний водитель
Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Заиграевском районе, повлекшим смерть несовершеннолетнего.
- Надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью в посёлке Онохой 17-летний подросток вёз компанию на автомобиле «ВАЗ-2102». На машине не было государственных регистрационных знаков. Подросток, управлявший автомобилем, был пьян.
На улице Трактовая юный водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мазда Фамилия» под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницы были доставлены водитель и три пассажира ВАЗа.
16-летний подросток через несколько часов скончался в больнице.
Прокуратура Бурятии начала проверку ДТП, в котором погиб подросток
Общество, Фото:
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