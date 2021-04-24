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Прокуратура Бурятии начала проверку ДТП, в котором погиб подросток

Прокуратура Бурятии начала проверку ДТП, в котором погиб подросток
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоаварию устроил 17-летний водитель

Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Заиграевском районе, повлекшим смерть несовершеннолетнего.

- Надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью в посёлке Онохой 17-летний подросток вёз компанию на автомобиле «ВАЗ-2102». На машине не было государственных регистрационных знаков. Подросток, управлявший автомобилем, был пьян.

На улице Трактовая юный водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мазда Фамилия» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницы были доставлены водитель и три пассажира ВАЗа.

16-летний подросток через несколько часов скончался в больнице.

ДТП прокуратура
 
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