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В Бурятии 16-летний подросток погиб по вине пьяного водителя

В Бурятии 16-летний подросток погиб по вине пьяного водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Страшное ДТП устроил 17-летний пьяный водитель

Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизнь 16-летнего парня. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, около двух часов ночи в посёлке Онохой 17-летний подросток вёз компанию на автомобиле «ВАЗ-2102». На машине, кстати, не было государственных регистрационных знаков. Подросток, управлявший автомобилем, был пьян.

На улице Трактовая юный водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мазда Фамилия» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницы были доставлены водитель и три пассажира ВАЗа.

16-летний подросток через несколько часов скончался в больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно смертельное ДТП произошло накануне в Гусиноозёрске. Там пешеход упал под колёса «Лексуса» на парковке. Водитель начал движение задним ходом и насмерть задавил мужчину.





ДТП смерть
 
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