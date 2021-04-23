В Бурятии 16-летний подросток погиб по вине пьяного водителя



Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно смертельное ДТП произошло накануне в Гусиноозёрске . Там пешеход упал под колёса «Лексуса» на парковке. Водитель начал движение задним ходом и насмерть задавил мужчину.





Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизнь 16-летнего парня. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.По предварительным данным, около двух часов ночи в посёлке Онохой 17-летний подросток вёз компанию на автомобиле «ВАЗ-2102». На машине, кстати, не было государственных регистрационных знаков. Подросток, управлявший автомобилем, был пьян.На улице Трактовая юный водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мазда Фамилия» под управлением 32-летнего водителя.В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницы были доставлены водитель и три пассажира ВАЗа.16-летний подросток через несколько часов скончался в больнице.