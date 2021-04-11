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Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии

Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В реанимации находятся более 50 пациентов с коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 11 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 36 551. Из них 54% (19 434) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 42 жителей Бурятии. Из них большинство (32 пациента) обратились к врачам с признаками ОРВИ, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость держится на одном уровне. Для сравнения, за день до этого было 44 заболевших, до этого +46, +45, +43 и т.д. Вот уже месяц в Бурятии выявляют в среднем 45 новых заражённых ежедневно.

За всё время выздоровели 35 016 человек, или почти 96%. Накануне вылечились 39 пациентов.

Умер за последние сутки один больной. С начала пандемии коронавирус унёс в Бурятии жизни 804 человек.

В стационарах республики сегодня лечатся 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 305. В отделениях реанимации находится 56 пациентов (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 15).

Занятость коечного фонда составляет 71 %. Свободно 180 ковидных коек.

Амбулаторное лечение проходят 281 пациент с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 585 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцплощадки. Власти назначили встречу с ассоциацией рестораторов по этому поводу.

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев просит не ездить в отпуск за границу.

Федеральные СМИ узнали о возможном приостановлении авиасообщения России с Турцией. Сейчас в основном новые штаммы коронавируса на территорию России попадают именно из Турции.

В Монголии введён строгий карантин
смерть коронавирус профилактика
 
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