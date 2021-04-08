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Главный санврач Бурятии просит не ездить в отпуск за границу

Главный санврач Бурятии просит не ездить в отпуск за границу
Общество,  Фото:pixabay.com
Риски вспышек коронавируса ещё велики

Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям в преддверие сезона отпусков. Он просит не ездить за границу, особенно в неблагополучные по коронавируса по страны , это, например, европейские.

- В течение месяца мы выявляем в среднем 45 новых инфицированных в сутки. Это значит, что риски вспышек инфекции всё ещё велики. И особенно сейчас, когда с наступлением тепла вирус активизируется, надо быть более ответственными и осторожными. К тому же приближается сезон отпусков, когда увеличивается количество контактов. Я вообще рекомендую всем воздержаться от поездок в неблагополучные регионы: страны Европы, ОАЭ и т.д., - заявил Сергей Ханхареев.

На утро 8 апреля в Бурятии 36 419 случаев заболеваний коронавирусом с начала пандемии. За всё время умерли 800 человек.

коронавирус профилактика
 
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