«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
На прошлой неделе в Бурятии республиканский оперштаб снял ограничения по времени работы общепита, разрешив им работать по ночам. Но под запретом остаются банкеты и танцевальные площадки. Это необходимо для обеспечения социального дистанцирования между посетителями.
Однако членам мобильных групп поступают сообщения о нарушениях ограничительных мер в ночное время. В кафе и ресторанах работают танцевальные площадки. Не соблюдаются ограничения по социальной дистанции, в том числе по рассадке посетителей не больше шести человек за одним столом, сообщили в правительстве Бурятии.
Руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр Мордовской поручил минпромторгу Бурятии провести работу по обеспечению профилактических мер в организациях общепита. 12 апреля пройдёт встреча руководства министерства промышленности, торговли и инвестиций с ассоциацией рестораторов Улан-Удэ по вопросам обеспечения профилактических мероприятий.
- Мобильные группы работают по организациях торговли, сферы услуг, общепита и транспорта. Получается, в дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила профилактики. У мобильных групп нет возможности круглосуточно вести контроль, они не могут охватить всех. Поэтому важно, чтобы сами владельцы организаций общественного питания осознавали ответственность, обеспечивали безопасность для посетителей. В Бурятии от коронавируса уже умерло 800 человек. Это действительная угроза, которая сегодня рядом с нами остается. Обезопасить жителей – это наша общая задача, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
За минувшие сутки мобильные группы составили 101 протокол об административном правонарушении.
Жители Бурятии могут сообщить о нарушениях мер профилактики коронавируса на телефон 112.
В Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцы
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