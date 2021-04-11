СМИ узнали о приостановлении авиасообщения России с Турцией

Возможные ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы



Авиасообщение с Турцией могут ограничить с 12 апреля на месяц из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.



Так, возможные ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы. При этом предполагается сохранение части грузопассажирских вывозных рейсов. Меры могут вступить в силу с понедельника, 12 апреля, уточняют «Известия».



Кроме того, возможно введение 14-дневного карантина для прибывающих из Турции граждан.



В Турции в последнюю неделю стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Так, 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в основном новые штаммы коронавируса на территорию России попадают именно из Турции, а сама заболеваемость в республике выросла в 3,5 раза.



