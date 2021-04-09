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Монголия вводит строгий карантин с 10 апреля

Монголия вводит строгий карантин с 10 апреля
Общество,  Фото:новостное агентство «Монцамэ»
Ограничения продлятся по 25 апреля

Правительство Монголии на своём внеочередном заседании приняло решение перевести действующий режим повышенной готовности с оранжевого на красный уровень и ввести строгий карантин с 10 по 25 апреля. Принятая мера предложена государственной чрезвычайной комиссией, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что Монголия собирается открыть свою воздушную границу с 1 мая. Однако в настоящее время планируется разрешить въезд только полностью вакцинированным гражданам. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе пресс-конференции, на которой были озвучены решения, принятые на внеочередном заседании правительства Монголии 8 апреля.

Как отметил глава правительства, помимо положительного экономического эффекта, это позволит открыть новый международный аэропорт в долине Хушиг в течение двух месяцев после открытия воздушных границ.

- Полная вакцинация целевой группы к 1 июля пошлёт позитивный сигнал миру, мотивируя туристов посетить страну. С этой целью мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть аэропорт перед национальным праздником Наадам, - рассказал монгольский премьер.
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