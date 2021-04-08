В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской



В Улан-Удэ с 12 апреля по 15 мая временно изменится схема движения маршрутов № 4, 29, 30, 37, 40, 100.



Причина – ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Комсомольская, пояснили в администрации города.



Автобусы указанных маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Комсомольская через ул. Н.Петрова - ул. Октябрьская - далее по утвержденным схемам.

