В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской

Изменится схема движения шести маршрутов
В Улан-Удэ с 12 апреля по 15 мая временно изменится схема движения маршрутов № 4, 29, 30, 37, 40, 100.
Причина – ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Комсомольская, пояснили в администрации города.
Автобусы указанных маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Комсомольская через ул. Н.Петрова - ул. Октябрьская - далее по утвержденным схемам.
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