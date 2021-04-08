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В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской

В Улан-Удэ месяц будут ремонтировать дорогу на Комсомольской
Общество, 
Изменится схема движения шести маршрутов 

В Улан-Удэ с 12 апреля по 15 мая временно изменится схема движения маршрутов № 4, 29, 30, 37, 40, 100.

Причина – ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Комсомольская, пояснили в администрации города.

Автобусы указанных маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Комсомольская через ул. Н.Петрова - ул. Октябрьская - далее по утвержденным схемам.
схема движения транспорта
 
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