В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом

Жителям Бурятии напомнили о пользе ношения масок
Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом сезоне в Бурятии не было ни одного случая заболевания гриппом. В республиканском оперштабе пояснили, что это связано с повсеместным ношением медицинских масок.
- Об эффективности масочного режима свидетельствует тот факт, что в республике в 2021 году не зарегистрировано случаев заражения гриппом. В среднем в эпидсезон регистрируется порядка 300 случаев гриппа. В этом году, благодаря строгим профилактическим мероприятиям, особому дезинфекционному режиму в общественных местах данные показатели удалось свести к минимуму, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний. Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Через два-три часа постоянного использования маску надо менять, напомнили в оперштабе.
Многоразовые маски необходимо также менять каждые 2-3 часа. В домашних условиях маску нужно сначала выстирать с мылом или моющим средством, а затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. Важно чтобы после обработки маска не осталась влажной.
В Бурятии контролируют соблюдение масочного режима и других мер профилактики в общественных местах. Мобильные группы проводят профилактические беседы с предпринимателями, руководителями организаций и предприятий, а также с жителями республики о необходимости соблюдения масочного режима.
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Общество, Фото:
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