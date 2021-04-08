 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом

В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям Бурятии напомнили о пользе ношения масок

Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом сезоне в Бурятии не было ни одного случая заболевания гриппом. В республиканском оперштабе пояснили, что это связано с повсеместным ношением медицинских масок.

- Об эффективности масочного режима свидетельствует тот факт, что в республике в 2021 году не зарегистрировано случаев заражения гриппом. В среднем в эпидсезон регистрируется порядка 300 случаев гриппа. В этом году, благодаря строгим профилактическим мероприятиям, особому дезинфекционному режиму в общественных местах данные показатели удалось свести к минимуму, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний. Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

Через два-три часа постоянного использования маску надо менять, напомнили в оперштабе.

Многоразовые маски необходимо также менять каждые 2-3 часа. В домашних условиях маску нужно сначала выстирать с мылом или моющим средством, а затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. Важно чтобы после обработки маска не осталась влажной.

В Бурятии контролируют соблюдение масочного режима и других мер профилактики в общественных местах. Мобильные группы проводят профилактические беседы с предпринимателями, руководителями организаций и предприятий, а также с жителями республики о необходимости соблюдения масочного режима.

грипп маски
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
В Бурятии выяснили, почему никто не заболел гриппом
Общество, 08.04.2021
Жителям Бурятии напомнили о пользе ношения масок
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
В Улан-Удэ впервые в России покажут спектакль «Кое-что про йогу»
Общество, 08.04.2021
Премьера состоится  в театре имени Бестужева
В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
Общество, 08.04.2021
В СИЗО прошли мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана
В торговых центрах Улан-Удэ зазвучит голос Левитана
Общество, 08.04.2021
Необычные акции пройдут ко Дню космонавтики
Бурятский лама объяснил, почему весной днём клонит ко сну
Бурятский лама объяснил, почему весной днём клонит ко сну
Общество, 08.04.2021
Жителям Бурятии дали рекомендации к весне
Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 800
Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 800
Общество, 08.04.2021
Больные умирают ежедневно с середины октября
Даши Намдаков согласен сделать для Улан-Удэ «Мальчика с птичкой»
Даши Намдаков согласен сделать для Улан-Удэ «Мальчика с птичкой»
Общество, 08.04.2021
Скульптура в исполнении Даши Намдакова может появиться вместо безликого фонтана
В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя
В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя
Общество, 08.04.2021
Проснувшиеся медведи выходят из глубины тайги
Бурятия вновь попала в список регионов с грязным воздухом
Бурятия вновь попала в список регионов с грязным воздухом
Общество, 08.04.2021
Неблагоприятная ситуация зафиксирована в Селенгинске и Улан-Удэ
Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами
Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами
Общество, 08.04.2021
С работниками прокуратуры встретились студенты БГУ
В Бурятии запустили движение «Я/МЫ против ЯМЫ»
В Бурятии запустили движение «Я/МЫ против ЯМЫ»
Общество, 08.04.2021
Общественник Чингис Болотов продолжает борьбу с ямами
В Бурятии выявили недочёты в планах тушения пожаров
В Бурятии выявили недочёты в планах тушения пожаров
Общество, 08.04.2021
Проверку устроила прокуратура Баунтовского района
В Бурятии установили неразумные сроки расселения рушащегося дома
В Бурятии установили неразумные сроки расселения рушащегося дома
Общество, 08.04.2021
Чиновники сочли, что аварийный дом выдержит ещё семь лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^