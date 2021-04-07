В Бурятии нет случаев гриппа

Привито почти 60% от численности населения



Показатель заболеваемости ОРВИ в Бурятии ниже эпидемического порога.



- С 29 марта по 4 апреля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам, - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Случаев гриппа не зарегистрировано.



Для профилактики заболеваемости гриппом в республике проведена прививочная кампания. Привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 детей.

