Заболеваемость коронавирусом в республике снижается
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 70 человек. Из них 55 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Ситуация с заболеваемостью постепенно улучшается. Осенью регистрировались более 200 заболевших в день, зимой – более 100. В начале весны, 3 и 4 марта, впервые за долгое время заболеваемость упала ниже 100 случаев заражения в сутки. Затем заболеваемость пошла дальше вниз: с более чем 90 случаев до 87, затем до +71, +73, +74, +72, +71, а сегодня уже и +70.
Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 35 149. Из них 54% (18 616) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 33 149 человек, или 94%. Накануне вылечились 53 пациента.
Умерли за сутки двое больных. Всего же в Бурятии скончались 743 пациента с коронавирусом.
В стационарах республики сегодня лечатся 666 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 495. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 20).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 918 коек, из них занято 666, свободно 252 койки. Занятость коечного фонда составляет 72%.
Амбулаторное лечение проходит 591 пациент с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 2536 человек.
Накануне о результатах экспресс-тест на коронавирус сообщил глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
В Бурятии госпитализировано 666 больных коронавирусом
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