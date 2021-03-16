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В Бурятии госпитализировано 666 больных коронавирусом

В Бурятии госпитализировано 666 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость коронавирусом в республике снижается

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 70 человек. Из них 55 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Ситуация с заболеваемостью постепенно улучшается. Осенью регистрировались более 200 заболевших в день, зимой – более 100. В начале весны, 3 и 4 марта, впервые за долгое время заболеваемость упала ниже 100 случаев заражения в сутки. Затем заболеваемость пошла дальше вниз: с более чем 90 случаев до 87, затем до +71, +73, +74, +72, +71, а сегодня уже и +70.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 35 149. Из них 54% (18 616) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 33 149 человек, или 94%. Накануне вылечились 53 пациента.

Умерли за сутки двое больных. Всего же в Бурятии скончались 743 пациента с коронавирусом.

В стационарах республики сегодня лечатся 666 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 495. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 20).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 918 коек, из них занято 666, свободно 252 койки. Занятость коечного фонда составляет 72%.

Амбулаторное лечение проходит 591 пациент с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 2536 человек.

Накануне о результатах экспресс-тест на коронавирус сообщил глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.


коронавирус профилактика
 
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