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В Забайкалье коронавирус приближается к отметке в 40 тысяч

В Забайкалье коронавирус приближается к отметке в 40 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили 90 больных

За последние сутки выявлено 90 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 587 человек.

За последние сутки 54 забайкальца выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию за всё время составило 37 796 человек.

За период пандемии болезнь унесла жизни 752 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у троих человек.

В моногоспиталях региона 65 человек находятся в тяжёлом состоянии, 27 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 34 631 лабораторно подтверждённых случаев. Суточный прирост составил 92 больных.
коронавирус
 
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