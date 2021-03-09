Большинство новых заражённых коронавирусом обращаются к врачам из-за признаков ОРВИ
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 92 человек. Из них 75 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Показатель в 92 заболевших за сутки – минимальный за долгое время. Осенью, когда началась вторая волна коронавируса, ежедневно выявляли более 200-т больных. Рекордом до сих пор остаётся +281 заражённый за сутки. Зимой заболеваемость длительный период держалась на уровне более ста больных ежедневно. 3 марта суточный прирост упал ниже 100 случаев инфицирования. На следующий день, 4 марта, вновь было меньше 100 заболевших. На следующий день было +103 заболевших, а затем +104, +102, накануне 97 новых заражённых, а сегодня уже 92.
Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 34 631. Из них 54% (18 351) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 32 352 человек, или 93%. За последние сутки вылечились не так много пациентов, как обычно, - всего 23 человека.
Умерли за сутки двое больных коронавирусом. Всего же в Бурятии скончались 730 пациентов.
В стационарах республики лечатся 754 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 538. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65-ти – 16).
Занятость коечного фонда составляет 71 %.
Амбулаторное лечение проходят 795 пациентов с COVID-19. Наблюдается 107 человек.
Круг контактных лиц составляет 3298 человек.
С 4 марта в Селенгинском районе действуют ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В том числе закрыты предприятия общепита, кинозалы, учреждения культуры и допобразования.
Коронавирус в Бурятии отступает
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