Улан-удэнцев достала массовая обрубка деревьев

Жители Улан-Удэ выражают мнение, что в городе просто «умертвляют экологию»



Лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, она же Сабрина Амо, солистка панк-рок-группы «Аборт мозга» возмутилась очередной ежегодной подрезкой деревьев в Улан-Удэ. Гневный пост она опубликовала на своей странице в Facebook.



- В Улан-Удэ уничтожают всё живое, что не может сопротивляться: собаки и зелёные насаждения. Да, слышали, что они старые, опасные и так далее, но что нам предлагают взамен этих зелёных «легких города»? Молодые саженцы, которые, как показала практика, понавтыкали и не поливали? Когда ещё эти чахлые саженцы дадут листву, способную поглощать углекислый газ, защищать от зноя и облагораживать внешний вид города? Лет через 15-20 как минимум, да и то, некоторые из них не выживут, - заявила лидер регионального отделения партии «Яблоко».



Она отмечает, что в столице Бурятии «опять взялись за обрубку всего, что осталось после прошлого сезона».



- По улице Революции 1905 г. обкорнали тополя, на радость жителям придорожных домов, теперь уж точно вся грязь, пыль и сажа с оживлённой дороги попадёт в окна напротив. На этом участке и так дышать нечем, вонь от паровозов, выхлопные газы от проезжающих машин... Какую-то часть этого шлака поглощала листва данных тополей, так нет же, их надо вырубить!!!! Они-то кому помешали? Как же достала эта обрубка!!!! Неужели нет способа аккуратнее с деревьями? Неужели заботливо нельзя отстричь ветви больные, зачем в штыри превращать красивые деревья? – продолжает политик и певица.



По её мнению, город «воняет падалью, помойками, выхлопными газами и углём».



- А они ещё усугубляют! То, что сажает комитет городского хозяйства - это просто смешно, для каких поколений? Может подождать, пока это вырастет, потом рубить? Нет, срубить в приоритете, рубка и ликвидация собак сродни каким-то ритуалам жертвоприношений! Городские власти уничтожают городскую среду, умертвляют экологию, их совершенно не заботит ни экология, ни здоровье, ни состояние людей, они отрабатывают (хорошо, если без присвоения) деньги из бюджета, всё, больше и больше. Когда уже всё вырубят? – пишет Наталья Семёнова.



«Прошлась» она и по местному кафе.



- Вот как раз там, где срубили эти деревья, стоит кафе - это, по заверению местных жителей - головная боль, по ночам стаи ханыжья орут и гадят, устраивают драки, людям не дают отдохнуть после трудового дня. Теперь перед кафе срубили деревья, чтобы из дома напротив, можно было созерцать пьянство, хамство и разврат! – заключила Семёнова.



В комментариях улан-удэнцы поддерживают её позицию. «Не могу смотреть на эти обрубки», «Удручает зрелище города особенно в летний зной, асфальтовая пустошь, серые стены домов и пыль. Зато всем городом радуемся одному цветущему абрикосу около 10 корпуса. Одна площадь Советов чего стоит», - делятся пользователи. Ещё одна местная жительница выразила мнение, что уже не осталось, что обрубать, но зато для кого-то это выгодный бизнес.



Горожане не раз задавались вопросом, почему после работ по подрезке деревьев остаются лишь пни и голые стволы. В МБУ «Городское лесничество» заявляли, что это всего лишь «омолаживающая резка». Улан-удэнцев подобные ответы при массовой рубке деревьев не убеждают.





