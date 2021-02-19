В Чите выбрали кличку молодой самке леопарда

Общество, Фото: пресс-служба Читинского зоопарка

Победительнице конкурса достался пернатый «приз»



В Чите 17 февраля подвели итоги конкурса «Выберем кличку молодой самке леопарда». Напомним, что в городском зоопарке 14 февраля появился новый питомец – восьмимесячная самка леопарда, прибывшая из Комсомольска-на-Амуре.



Вниманию жюри были представлены более 250 кличек-имён для котёнка. Когда подбирали имя учитывали соответствие значений имён, правила ведения родословной племенных животных, а также реакцию молодого питомца на кличку. После долгих совещаний леопарду присвоена кличка Ичель. В переводе с немецкого «Ичель» – благородная, смелая защитница. Молодая самка леопарда активно водит ушами, рычит и выходит на контакт, когда слышит своё новое имя.



Победителем конкурса стала читинка Анастасия Колесова. Ей достался ценный приз – попугай корелла, сообщает пресс-служба Читинского зоопарка.

