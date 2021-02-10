Тува отметит лунный новый год праздником Шагаа

В республике пройдёт более 700 праздничных мероприятий
12 февраля Тува отметит наступление нового года по лунному календарю национальным праздником Шагаа. В канун тувинского Нового года на территории республики начались мероприятия, приуроченные к празднику. Всего на территории республики запланировано проведение 776 акций, из них 103 пройдут в городе Кызыл. Также будет организован ряд традиционных мероприятий.
С 10 по 12 февраля пройдёт молебен, посвящённый Шагаа с организацией прямой трансляции. Местом проведения станет главный буддийский храм Цеченлинг в столице Тувы. Кроме этого, в канун Шагаа, 10 февраля, будет проведён шаманский обряд в управлении Верховного Шамана. А 12 февраля состоится обряд «Сан Салыр» в национальном парке культуры и отдыха.
В праздничные дни будет проведён традиционный обряд приветствия «Чолукшууру» среди детей семей, состоящих на учётах, и пожилых граждан, находящихся в домах-интернатах, а также с выездом на чабанские стоянки. Также уже сейчас проходят различные информационно-просветительские и социальные мероприятия: мастер-классы, выставки, викторины, благотворительные акции «Шагаа сону» и «Лепи добро», встречи со студентами, профилактические беседы.
Скоро станут известны результаты конкурсов «Узун чаштыг кыстар чараш, угулзалыг хеви чараш» («Длинная коса – девичья краса»), «Мээн даараан чени-чогум» («Безрукавка, сшитая мной»), Огге йорээл» («Благословение юрте»), «Шагаа-биле!», «Юрта в тувинской традиционной культуре»; танцевального челленджа «Декей-оо»; фестиваля «Молодёжь по тропе национальных традиций». Также пройдут концерты; развлекательные, игровые и культурные программы; театрализованные представления; спектакли. Состоятся форум мастеров кузнецов и проведение обряда «Сыр кагар»; регистрация юбилейных браков, посвящённая празднику; вечер-конкурс сказительства «Тоол болгаш тоолдуӊ чажыды».Спортсмены посоревнуются в национальных играх (тевек-почекушки, аргамчы октаары-метание аркана) и видах спорта (борьба хуреш, стрельба из традиционного лука). Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува отметит лунный новый год праздником Шагаа
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