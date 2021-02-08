Число летальных случаев достигло 683
По информации управления Роспотребнадзора на утро 8 февраля в Бурятии зарегистрировано 31 656 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
За сутки выявлен 131 новый больной. Днём ранее суточный прирост составил 130 человек, в субботу + 132, в пятницу +134.
54% (16 788) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Из 131 новых случаев COVID-19: 112 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 2 566 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 29 084 человек, 78 из выписались накануне.
В стационарах получают лечение 984 пациента с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 702. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1532 койки, занято – 984, свободно – 548 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,2%.
Амбулаторное лечение проходят 905 пациентов с COVID-19, наблюдается 469 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 683 человека, два пациента скончались за последние сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии усилят проверку выполнения эпидемиологических правил по профилактике коронавируса в общественных местах в преддверии Сагаалгана.
Ещё 131 житель Бурятии заболел коронавирусом
Общество, Фото:
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