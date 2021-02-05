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В Бурятии на Сагаалган усилят антиковидные проверки

В Бурятии на Сагаалган усилят антиковидные проверки
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Торговые центры и общепит ждут очередные проверки

В Бурятии усилят проверку выполнения эпидемиологических правил по профилактике коронавируса в общественных местах в преддверии Сагаалгана, сообщили в пресс-службе правительства республики. 5 февраля на оперштабе МВД, Государственной противопожарной службе, управлению Роспотребнадзора, Росгвардии поручено усилить проверку общепита, торговых центров, общественных мест.

- Изменения видны, отношение людей изменилось. Но, тем не менее, замечания ещё есть, поэтому работа мобильных групп не должна прекращаться, а в период Сагаалгана она должна даже усилиться. Сейчас в преддверии праздника и в его период увеличивается поток людей в торговых центрах, в общественных местах. Поэтому поручение минпромторгу, комитету по торговле администрации города провести работу с крупными торговыми сетями, юрлицами, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

Для контроля соблюдения мер профилактики разработан комплексный подход, как в городских, так и сельских районах. Ежедневно в рейды выходят мобильные группы, в составе которых сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии и других ведомств.

В Улан-Удэ проверками охвачено свыше 700 объектов торговли и сферы услуг, предприятий общественного питания. Выявляются несоблюдение дезинфекционных мероприятий, графика уборки помещений, несоблюдение масочного режима.

Только за минувшие сутки члены мобильных групп проверили более 800 объектов по всей республике. Составлено 122 протокола об административных правонарушениях.

За весь период проверки на объектах торговли, общепита, транспорта прошли почти 97 тысяч раз, составлено свыше 15 тысяч протоколов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии выросло до 31 263.

В этом году Сагаалган празднуют 12 февраля, этот день в республике объявлен выходным.


Сагаалган коронавирус профилактика
 
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