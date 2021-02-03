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Бурятия вошла в тройку регионов ДФО по отдыху в санаториях

Бурятия вошла в тройку регионов ДФО по отдыху в санаториях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейтинг составлен по итогам 2020 года

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг популярности санаторного отдыха и лечения в ДФО в прошлом году.

В первую пятёрку регионов ДФО по популярности отдыха и лечения в санаториях в 2020 году вошли Приморский край, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край и Забайкальский край.

В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск.

Рейтинг составлен по данным исследования спроса и цен на санаторно-курортный отдых в прошлом году.


рейтинг санаторно-курортное лечение
 
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