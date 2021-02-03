Рейтинг составлен по итогам 2020 года
Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг популярности санаторного отдыха и лечения в ДФО в прошлом году.
В первую пятёрку регионов ДФО по популярности отдыха и лечения в санаториях в 2020 году вошли Приморский край, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край и Забайкальский край.
В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск.
Рейтинг составлен по данным исследования спроса и цен на санаторно-курортный отдых в прошлом году.
Бурятия вошла в тройку регионов ДФО по отдыху в санаториях
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