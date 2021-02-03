Бурятия вошла в тройку регионов ДФО по отдыху в санаториях

Рейтинг составлен по итогам 2020 года



Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг популярности санаторного отдыха и лечения в ДФО в прошлом году.



В первую пятёрку регионов ДФО по популярности отдыха и лечения в санаториях в 2020 году вошли Приморский край, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край и Забайкальский край.



В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск.



Рейтинг составлен по данным исследования спроса и цен на санаторно-курортный отдых в прошлом году.





