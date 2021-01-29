Служба крови Бурятии получила сертификат качества

Общество, Фото: предоставлено минздравом Бурятии

За год кровь сдали более шести тысяч доноров



Бурятская республиканская станция переливания крови стала первым учреждением службы крови в России, получившим сертификат качества Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



Всего в 2020 году в Бурятии сдали кровь более шести тысяч доноров. Бурятская республиканская станция переливания крови заготовила 8,5 тонн литров крови. Это100% выполнения плана, несмотря на пандемию коронавируса.



С сентября 2020 года Служба крови занимается заготовкой антиковидной плазмы. Плазма используется для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. В 2020 году станция выдала в стационары 451 дозу – это 131 литр плазмы, содержащей антитела к COVID-19.



- Мы видим, что работа идёт, подготовка антиковидной плазмы набирает обороты, но все же потребность в донорстве остается актуальной. Поэтому, призываем всех граждан прийти и сдать кровь, в которой так нуждаются наши земляки, - обратилась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.











