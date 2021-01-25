В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) с целью определения видового состава и численности животных начали в национальном парке «Чикой», расположенного на территории Красночикойского района Забайкальского края. По информации пресс-службы нацпарка, эту ежегодную работу проводят государственные инспекторы в области охраны окружающей среды.
- ЗМУ проходит с целью определения видового состава и численности животных и подсчитывает сразу целый ряд видов: копытных (лоси, косули, кабаны), хищных (волки, лисы, рыси, росомахи), зайцеобразных. Под подсчёт методом зимнего маршрутного учёта не попадают лишь те животные, которые залегают в зимнюю спячку. Для получения точных результатов очень важно, чтобы учётчик умел правильно определять виды животных по их следам и соблюдал всю методику проведения работ. Поэтому перед началом учётов специалисты научного отдела национального парка «Чикой» всегда проводят семинар для государственных инспекторов, - рассказали в пресс-службе нацпарка.
Зимний маршрутный учёт животных и птиц на территории национального парка «Чикой» проводится ежегодно с 2015 года. В 2020 году в его проведении было задействовано 20 государственных инспекторов, пройдено 349,2 километра на 44 учётных маршрутах.
Итоговая численность, согласно данным учёта в 2020 году, на территории национального парка составляет: лося - 979, изюбря - 1598, косули - 796, кабана - 526, кабарги - 538, рыси - 36, соболя - 1469, зайца беляка - 765, колонка - 67, белки - 1102, горностая - 55, росомахи - 79, лисицы - шесть особей.
Подсчёт следов ЗМУ позволит получить данные о численности основных видов животных и птиц на территории национального парка. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций Забайкальского края.
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства
В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП
В Чите праздничное представление состоится на площади Ленина 13 февраля
Юбиляров чествовали в отделе по Усть-Удинскому району службы ЗАГС
В Челябинске завершился мемориал Михаила Лозоватского
Возмутившую всех историю рассказала пациентка гинекологического отделения
Автор проекта – знаменитый скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов
У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Победителями стали команды из Читы
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Студенческая спортивная ночь»
В колонии прошёл конкурс «Один в один»