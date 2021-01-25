В Забайкалье начали зимний подсчёт животных

Общество, Фото: пресс-служба национального парка «Чикой»

В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц



Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) с целью определения видового состава и численности животных начали в национальном парке «Чикой», расположенного на территории Красночикойского района Забайкальского края. По информации пресс-службы нацпарка, эту ежегодную работу проводят государственные инспекторы в области охраны окружающей среды.



- ЗМУ проходит с целью определения видового состава и численности животных и подсчитывает сразу целый ряд видов: копытных (лоси, косули, кабаны), хищных (волки, лисы, рыси, росомахи), зайцеобразных. Под подсчёт методом зимнего маршрутного учёта не попадают лишь те животные, которые залегают в зимнюю спячку. Для получения точных результатов очень важно, чтобы учётчик умел правильно определять виды животных по их следам и соблюдал всю методику проведения работ. Поэтому перед началом учётов специалисты научного отдела национального парка «Чикой» всегда проводят семинар для государственных инспекторов, - рассказали в пресс-службе нацпарка.



Зимний маршрутный учёт животных и птиц на территории национального парка «Чикой» проводится ежегодно с 2015 года. В 2020 году в его проведении было задействовано 20 государственных инспекторов, пройдено 349,2 километра на 44 учётных маршрутах.



Итоговая численность, согласно данным учёта в 2020 году, на территории национального парка составляет: лося - 979, изюбря - 1598, косули - 796, кабана - 526, кабарги - 538, рыси - 36, соболя - 1469, зайца беляка - 765, колонка - 67, белки - 1102, горностая - 55, росомахи - 79, лисицы - шесть особей.



Подсчёт следов ЗМУ позволит получить данные о численности основных видов животных и птиц на территории национального парка. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций Забайкальского края.



